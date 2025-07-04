Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Ocak ve 30 Haziran tarihleri arasında titiz bir çalışma yürütüldü. Ekiplerin eş zamanlı olarak il genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarında meydana gelen 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini' suçlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, 7 masaj salonu ve 4 ikamette aramalar yapıldı. Ekiplerce çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, 18 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplam 19 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 13'ü sabah saatlerinde adliye sevk edildi.



Yakalanan 21 şüpheliden 11'i tutuklandı

Operasyonla ilgili paylaşılan son bilgilere göre, ekiplerin çalışmaları sonucunda toplam 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 11'i tutuklandı ve 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'inin ise Çorum'da yakalanarak adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Muhabir: İHA AJANS