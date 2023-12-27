Çorum’dan Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy’un da katıldığı gecelerde, Hacı Bektaş Veli Postnişini Veliyettin Ulusoy da hazır bulundu. UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Halk Ozanı Dertli Divani, Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı ve Kenan Çallı, sazıyla-sözüyle gecelere renk kattı.

Köln’de yaşayan Çorumlu Avukat Seydi Koparan da dayanışma gecelerinin konuşmacıları arasında yer aldı.

Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı, gerek Frankfurt’ta, gerekse Köln’de düzenlenen dayanışma gecelerinin büyük katılımla ve coşku içinde gerçekleştiğini belirterek, Çorum Rıza Şehri için Almanya’da yaşayan Çorumluların seferber olduklarını ifade etti.