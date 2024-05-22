Günümüzde motosiklet tutkunlarının sayısı giderek artıyor, ama motosikletin servis hizmetlerinde kullanımı çok daha yaygın bir hal aldı.

Dolayısıyla, tamir-bakım işleri de sektörel bir önem kazandı.

Motosiklet tamiri, yedek parça ve aksesuar temini, gelecekte de önemini kaybetmeyecek bir zanaat olarak öne çıkıyor. İşte bu noktada, çırak-kalfa-usta zincirinin oluşmasına büyük ihtiyaç var.

Kubbeli Caddesi’nde hizmet veren FK Motor Sahibi Fatih Karabekmez de, kalifiye elemana ihtiyaç duyduğunu belirterek, 15-16 yaşlarındaki gençleri bu mesleğe kazandırmak istediğini söylüyor.

Teknik ve titiz çalışmayı, kaliteli malzeme kullanmayı ve iş tesliminde randevuya sadık kalmayı prensip edindiğini belirten Fatih Karabekmez, sabah saat 08.00’den akşam 19.00’a kadar hizmet verdiğini anlatıyor.

Fatih Karabekmez, “Bizim işimiz gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Dolayısıyla, gençler bu mesleği öğrendiklerinde, ileride kendi işyerlerini açarak esnaf-sanatkâr da olabilirler.” diye konuştu.