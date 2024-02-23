Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, “Ticaret Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda simit zammını geri çektiklerini, ancak seçimden sonra zam yapacaklarını” söyledi. 15 liralık simit fiyatı biraz ertelendi.

Bakanlığın neden böyle davrandığını doğrusu pek anlayamadım. Zamlar AKP iktidarının oylarını azaltmıyor, artırıyor aslında. Ne kadar çok zam, o kadar çok oy.

2002 Yılında işsiz sayısı 2 milyon 400 bin, 2023 yılı sonu 8 milyon 700 bin kişi. Pahalılığın ve işsizliğin artmasına rağmen AKP oyları da azalmıyor. Örneğin 2002 yılında 34.3 oranında oy alan AKP, 2023 yılı seçimlerde 35.6 oranında oy almıştır. Zamların ve işsizliğin oylara etkisi yok. Simit fiyatlarının artmasından AKP’nin telaşa kapılmasına da gerek yok.

Küresel Barış Endeksi'nin tam 163 ülkeyi dâhil ettiği güvenli ülkeler araştırmasında, Türkiye 147. sırada yer aldı. 2023 yılı IMF verilerine göre gelişmişlikte 20 ülke arasında Türkiye 17. sırada. Vikipedi ansiklopedisi 2019 yılı 71 ülke arasında yaşam kalitesi yönünden Türkiye 44. sırada. Euronews’in Dünya Sefalet Endeksi’nde Türkiye 156 ülke içinde ilk 21. sırada yer aldı. Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) 2021 yılı İnsani Gelişme Endeksi raporunda 191 ülke arasında 48. sırada görüldü.

AKP en çok oyu yoksul bölgelerden alıyor. Özellikle kıyı bölgelerinde Ege, Marmara, Akdeniz’de oyları düşüktür. Doğuya doğru, yoksulluk ve sefalet arttıkça oylar artıyor. Yoksulluk arttıkça AKP oylarının artması doğru orantılı gelişiyor. Yoksulların bu dünyada paraya, mala, mülke gereksinimi yok! Nasıl olsa bu dünya yalan, asıl öbür dünyada fakirler zengin olacağı için! Zenginlik öbür dünyaya kaldı?

Şanlıurfa’da Eyyübiye belediye başkanlığına aday adaylığını açıklayan AKP’li Mustafa Göktaş “Erdoğan’a oy verdikten sonra cennetin anahtarı cebinizdedir, bunu iyi bilin” demişti biliyorsunuz. Sadece o mu? AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, partisinin Sivas belediye başkan adayı Hilmi Bilgin’e oy isterken ‘cenneti’ vadetmiş ve Bilgin’e oy vermenin ‘Ruz-i mahşerde (kıyamet günü) beraat belgesi (kurtuluş)‘ olacağını söylemişti, anımsayalım.

AKP’nin simit zamlarından telaşa kapılması anlamsızdır. Bırakın olayın akışına göre vatandaş zammını yapsın, esnaf mağdur olmasın bir ay zammı öteleyerek. Akıl vermek gibi olmasın, daha önce banko denenmiş yöntemler bence daha şık olur kanısındayım!

Memlekette kedi kıtlığı mı var? Trafoya kedi girebilir. Elektrikler kesilebilir, hani el çabukluğu marifet “hokus pokus” demek istiyorum. O da olmazsa son gün, son dakika bir PKK kaseti koyup, muhalefet liderleri ile teröristleri el ele kol kola göstermek de fena fikir değil, benden duymuş olmayın, siz zaten biliyorsunuz. Anımsatalım da. Daha olmazsa aynı zarfta 4 pusuladan hangisinde kaybederseniz ona itiraz da denenmiş bir yol. Yalnız fazla abartmamak lazım, bu milletin pek sağı solu belli olmaz. Bu yol biraz riskli! İş çıkmaza girerse mühürsüz oylar da geçerli olabilir. Bunu zulada tutmakta fayda var. At ta hazır olursa kolayca Üsküdar geçilir, seçimler vatana millete hayırlı uğurlu olsun.