Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük fişek fabrikası TMA Savunma Fişek Fabrikası yönetimi ve çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sungurlu Öğretmenevi restoranında düzenlenen iftar programına; TMA Savunma Fişek Fabrikası Genel Müdürü Arel Çağman, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Doğan, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray, Mehmet Yetik ve Muhammet Şirin, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, Fabrika Müdür V. Mete Yazıcı, İdari İşler Müdürü Mustafa Erzurum, Tedarik Müdürü Fatih Mehmet Günday, Üretim Müdür V. Zeynelcan Topcu, Üretim Planlama Müdür V. Furkan Akış ile çalışanlar katıldı.

Genel Müdür Arel Çağman, fabrika yönetimi olarak düzenledikleri ilk iftar programına katılım sağladıkları için herkese teşekkür etti. İftar öncesi, şehitler için ayağa kalkan davetliler üç defa “vatan size minnettar” dedi. Yoğun iş temposu içerisinde bir araya gelerek oruç açmanın manevi huzurunu yaşayan fabrika yönetimi ve çalışanlar, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdi.

İftar programı, samimi sohbetler ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Editör: Haber Merkezi