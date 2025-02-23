Alınan bilgiye göre İskilip Cezaevi'nden firar eden U.S.(26)'nin saklandığı Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde bulunan Lozanevler'e polis ekipleri sevk edildi.
Firari zanlının kaçma ihtimaline karşı bina çevresinde önlem alan ekipler evde bulamadıkları U.S.'nin apartmanın Havalandırma boşluğuna girdiğini tespit etti.
Polisten kaçmak için 2. kat havalandırma boşluğundan 5. katta bulunan bir daireye çıkan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Etkisiz hale getirilen zanlı işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK