Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, olağan genel kurulda, hem mevcut durum hem de gelecek hedefler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına tüm katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlayarak başlayan Başkan Fındıkcı, 2020 yılında göreve geldiklerinde kooperatifin oldukça zor bir durumda olduğunu ifade etti. Göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir çalışma temposuyla kooperatifi yeniden ayağa kaldırmak için çaba harcadıklarını belirten Fındıkcı, bu süreçte ortaklardan gelen desteğin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

EKONOMİK ZORLUKLAR SÜRECİ ETKİLEDİ

Kooperatifin karşılaştığı zorluklara da değinen Fındıkcı, 2020 yılında başlayan COVID-19 pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi kendilerini de olumsuz etkilediğini belirtti. Pandemi sonrası küresel ekonomik dalgalanmaların ve inşaat maliyetlerindeki ciddi artışların işlerini zorlaştırdığını dile getirdi.

Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı, 6 Şubat depremleri ve İsrail-Filistin (Gazze) çatışmasının ekonomik yansımalarının da Türkiye’deki birçok sektör gibi kendilerini de etkilediğini belirten Fındıkcı, faiz artışları ve enflasyondaki yükselişin sektördeki hareketliliği azalttığını söyledi.

“AZMİMİZDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİK”

Tüm bu olumsuzluklara rağmen çalışmalarını hiçbir zaman durdurmadıklarını belirten Fındıkcı, “Belki hızımız azaldı, ama azmimizden ve kararlılığımızdan hiçbir şey kaybetmedik” ifadelerini kullandı. Kooperatif yönetimi olarak şeffaf, katılımcı ve işbirliğine dayalı bir anlayış benimsediklerini vurguladı.

BELEDİYE BAŞKANI AŞGIN’A ÖZEL TEŞEKKÜR

Başkan Fındıkcı, yakın zamanda Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kooperatifi ziyaret ettiğini ve altyapı eksiklerinin giderilmesi için destek sözü verdiğini de sözlerine ekledi. Altyapı çalışmalarının 15–20 gün içinde tamamlanacağı bilgisini paylaşan Fındıkcı, Başkan Aşgın’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“SİZLERE HİZMET ETMEKTEN ONUR DUYUYORUZ”

Konuşmasının sonunda, genel kurul toplantısının kooperatif için hayırlara vesile olmasını dileyen Fındıkcı, “Sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bugünden sonra da aynı kararlılıkla, samimiyetle ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Editör: Haber Merkezi