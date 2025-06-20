Gülüm Düğün Salonu’nda düzenlenen genel kurulda, mevcut başkan Mustafa Fındıkcı ve ekibi, üyelerin tam desteğiyle yeniden göreve seçildi.

Toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan ile çok sayıda kooperatif ortağı katıldı.

TÜM MADDELER OYBİRLİĞİYLE GEÇTİ

Divan Başkanlığı’nı İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur’un yaptığı, Salim Oral’ın da divan üyesi olarak görev aldığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim raporu, gelir-gider bilançosu ve tahmini bütçe gibi gündem maddeleri üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.

“KOOPERATİF, ÇORUM İÇİN STRATEJİK BİR YATIRIM”

Divan Başkanı Temur, Zanaatkârlar Kooperatifi’nin Çorum için büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, Başkan Fındıkcı ve yönetimini tebrik etti. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın altyapı konusunda verdiği destek için de teşekkür eden Temur, milletvekillerinin de süreci yakından takip ettiğini söyledi.

FINDIKCI VE EKİBİ GÜVEN TAZELEDİ

Tek listeyle gidilen seçimde Mustafa Fındıkcı başkanlığında Halit Bölükbaş, Numan Özçetin, Yalçın Keşçi ve Alihan İdikut yönetim kuruluna seçildi. Yedek üyeliklere ise Selçuk Timur, Rıdvan Tirit, Metin Ünal, İdris Boran ve Mustafa Şener getirildi.

Denetim Kurulu asil üyeliklerine Ali Okur, Ferhat Şahin ve Mustafa Uçgun; yedek üyeliklerine ise Samet Barlık, Samet Ceylan ve Salih Biçer seçildi.

Seçimin ardından söz alan Başkan Mustafa Fındıkcı, kendilerine gösterilen güvene teşekkür ederek, "Önümüzdeki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız” dedi.

Editör: Haber Merkezi