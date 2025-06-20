Çorum genelinde resmi ve özel tüm kademelerde 487 okulda öğrenim gören 86 bin 507 öğrenci ve görev yapan 7 bin 712 öğretmen için yaz tatili başladı.

Okul öncesinde 9 bin 591 ve ilkokul 1. sınıfta öğrenim gören 6 bin 166 öğrenciye karne yerine gelişim raporları sunuldu.

İlkokullarda 20 bin 425, ortaokullarda 25 bin 960, liselerde ise 24 bin 365 olmak üzere toplam 70 bin 750 öğrenci yılsonu karnesini aldı.

Verilere göre Ocak’ta yarıyıl karnesi alan öğrenci sayısı 493 okulda 86 bin 536’ydı. Çorum’da geçen döneme göre 6 okulun kapandığı öğrenci sayısının düştüğü görüldü. Geçen dönem 7 bin 417 olan öğretmen sayısının ise 7 bin 712’ye çıkarak artış olduğu öğrenildi.