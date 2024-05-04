Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off final bileti mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, 33.hafta maçında yarın düşmeme mücadelesi veren Şanlıurfaspor’u konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta, Erzurum’da son dakika golüyle 2-1 yenilerek final bileti yolundaki avantajını kaybeden Ahlatcı Çorum FK’nın umutlarını sürdürebilmesi için Şanlıurfaspor’u yenmesi gerekiyor. Ancak, umutların son haftaya taşınabilmesi için kırmızı-siyahlı ekibe galibiyet de yetmeyebilir. Bunun için Sakaryaspor ve Kocaelispor’dan birinin yarın puan kaybetmesi gerekiyor.

Sakat ve cezalısı çok olan Ahlatcı Çorum FK’da tüm olumsuzluklara rağmen hesaplar 3 puan üzerine yapıldı.

Kritik karşılaşmada, sarı kart cezalıları Ferhat ve Thomas’ın yanı sıra sakatlığı süren Geraldo forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Toure ve Ahmet İlhan’ın ise oynamaları beklenmiyor.

Ligde kalma mücadelesi veren ve düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alan Şanlıurfaspor cephesinde de hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Çorum’dan galibiyetle ayrılarak son haftaya avantajlı girmek isteyen yeşil-sarılı takımda Portekizli stoper Diogo Aleksis sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

55 puanla 4.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK ile 14.sıradaki 34 puanlı Şanlıurfaspor arasında, yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak kritik maçı Eskişehir bölgesi Süper Lig hakemi Turgut Doman yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Turgut Doman’ın yardımcılıklarını Balıkesir bölgesinden Bilal Gölen ile Eskişehir bölgesinden Ali Tuna yapacak. Aksaray bölgesinden Volkan Okur ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.