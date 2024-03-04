Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Bölgesel Lig grup heyecanı Çorum’da yaşandı. Çorum BEDER, Çorum Yurdumspor, Amasya 22 Haziranspor ve Amasya Şehzadeler Voleybol olmak üzere 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği bölgesel lig maçları sona erdi. İlk iki maçını kazanan Çorum BEDER ile Çorum Yurdumspor grubun son maçında karşı karşıya geldiler. Kazananın final grubuna yükseleceği kritik maç Çorum Yeni Spor Salonu’nda oynanndı. Maça iyi başlayan Çorum BEDER son bölüme doğru basit hatalar ile sayı vermesine rağmen seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette morali bozulan rakibi karşısında oyun üstünlüğünü eline alan BEDER bu seti de 25-18 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette de iyi oyununu devam ettiren BEDER’in sultanları seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak final grubuna adını yazdırdı.

Kadınlar Bölgesel Lig final heyecanı Nisan ayı içerisinde yaşanacak. Final grubunun oynanacağı şehir ise daha sonra federasyon tarafından belirlenecek.