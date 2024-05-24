Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’un ikinci finalisti bugün belli oluyor. Ahlatcı Çorum FK veya Bodrum FK, Sakaryaspor’un rakibi olacak.

Normal sezonda şampiyon olan Eyüpspor ve ligi ikinci bitiren Göztepe’nin ardından Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım 30 Mayıs’ta Adana’da oynanacak final maçının galibi olacak. Normal sezonu 3.sırada tamamlayan Sakaryaspor direkt finali yükselirken, play-off 1.turunda, Ahlatcı Çorum FK Kocaelispor’u 2-1, Bordum FK ise Boluspor’u 2-0’lık skorla eleyerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde rakip olan Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK, 20 Mayıs’ta, Çorum Şehir Stadyumu’nda karşılaştı. İkinci yarıda atılan gollerle maç 1-1 bitti. Bu karşılaşmanın rövanşı bugün Bodrum’da oynanacak. İlçe Stadı’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Kazanan taraf finale kalıp Sakaryaspor’la Süper Lig’e çıkma maçı oynayacak. Her türlü beraberlikte ise maç uzatmaya gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa sonucu penaltılar belirleyecek.

Bugünkü zorlu maç öncesinde Ahlatcı Çorum FK’da, 20 Mayıs’ta kırmızı kart gören Ahmet İlhan forma giyemeyecek. Bodrum FK’da ise, aynı maçta sakatlanan ve çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Süleyman Özdamar takımdaki yerini alamayacak.

İki takım da son antrenmanlarını dün yapıp maç saatini beklemeye başladı.