King Yapım sahibi Hakan Çelenk’in yapımcısı, Erdal Deniz’in ise yönetmeni olduğu “Sokakların Kralı” isimli sinema filminin çekimlerine, bugün Çorum’da başlandı. Önce Buharaevler semtindeki Perşembe Pazarı’nda çekimler yapan film ekibi daha sonra vatandaşlarım yoğun olduğu Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda çekimlerini sürdürdü.

Film çekiminden habersiz olan vatandaşla, çeşitli suç çeteleri ile mücadeleyi konu alan filmde oyuncuların silahlı sahnelerini şaşkınlıkla izledi.

Erdal Deniz’in senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı filmde, Çorumlu oyuncular da rol alıyor.

Editör: NURDAN AKBAŞ