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İsrail’in iki gündür sürdürdüğü saldırılarla adeta yok olan Gazze’ye destek için İnsani Değerlen Platformu tarafından yapılan çağrıya Çorumlular kayıtsız kalmadı. Öğle namazının ardından PTT önünde toplanan İDP üyesi sivil toplum kuruluşu temsilcileri İsrail işgalini protesto ederken, Filistin’e destek verdiler.



Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı eylemde hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi. Eylemde basın açıklamasını ise İDP Dönem Sözcüsü Raif Korkmaz okudu.

“İşgalci İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü ve yıllardır devam eden saldırılara karşı ayaklanan Gazze halkına ve kardeşlerimize destek için Çorum Saat Kulesi (PTT) önünde buluştuk” diyen Korkmaz, mazlum Filistin halkının 75 yılı aşan mücadelesi ve davasının yanında olduklarını kaydetti.

“Emperyalist Batılı ve Doğulu ülkelerin özelde Müslüman halkların genelde de tüm insanlığın sahip olduğu her türlü değere yönelik utanmaz saldırılarının halen devam ettiği bugünlerde, Filistin halkının kendi topraklarının bağımsızlığı için vermiş olduğu mücadele insanlığın yüz akı bir mücadeledir” diyen Korkmaz, 1948’de ümmetin bağrına adeta bir hançer olarak saplanan Siyonist İsrail Devleti üzerinden emperyalistlerin İslam coğrafyasına yönelik işgal ve soygun uygulamalarına karşı direniş göstermenin vatanını, milletini ve geleceğini savunmanın herkesin en doğa hakkı olduğunu da belirtti.



Kadim Filistin topraklarının sadece Müslümanlar için değil, diğer din mensupları için de dokunulmaz olması gerektiğini ve bu toprakların kadim sahiplerinin özgür ve bağımsız yaşayabilmesi gerektiğini anlatan Korkmaz, Osmanlıdan sonra Ortadoğu coğrafyası ve Filistin’in hiç huzur bulamadığını da hatırlattı.

İDP Sözcüsü Raif Korkmaz; “Filistin de, Kudüs de, Mescid-i Aksa da bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşacaktır. O gün insanlığın da barışa ve esenliğe kavuşacağı bir gün olacaktır. Tüm benliğimizle, tüm yüreğimizle, tüm inancımızla mazlum ve mahrum Filistin halkının yanındayız; Siyonist çetenin emperyalist dünyayı arkasına alarak yaptığı alçak saldırı ve soykırımı lanetliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.