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Çorum halkının yoğun katılımıyla Akşemseddin Camii’nde "Filistin'e Dua İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.



Çorum’da bazı sivil toplum kuruluşlarının organizesinde yapılan sabah namazı buluşması programında, Akşemseddin Camiini dolduran 7’den 70’e tüm vatandaşlar sabah namazı öncesi Filistin'de hayatını kaybeden siviller için dua etti.

Programa, Fetih suresinin okunmasıyla başlarken ardından camiyi dolduran cemaat ellerini semaya açarak İsrail'in Filistin’e, Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için, zülme uğrayan müslümaların kurtuluşa ermeleri için, ümmetin birlik-beraberliği için, tüm şehitler için İl Müftüsü Biçer’in yaptığı duygu yüklü duaya “amin” dedi.

Sabah namazının cemaatle kılınmasının ardından program sona erdi.