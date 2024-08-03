Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, Hamas Lideri İsmail Haniye’nin İsrail tarafından Tahran’da şehit edilmesini sert dille kınayarak, “Soykırımcı, terörist, katil ve suikastçı Netanyahu ve hükümeti ile terör devleti İsrail'i lanetliyoruz” dedi.

YRP İl Başkanı Kuşcu, “Mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, zalimlerin ise karşısında durmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Kuşcu, şu görüşlere yer verdi: “Gazze mücadelesinde dört oğlu, dört torunu ve kız kardeşini şehit veren Hamas Lideri İsmail Haniye siyonist İsrail tarafından Tahran’da şehit edilmiştir. Mücahit İsmail Haniye’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet, kahraman Filistin halkına Çorum İl Başkanlığı olarak başsağlığı diliyoruz. Suikastı şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz.

Ömrünü bağımsız Filistin'e adayan İsmail Heniyye, davası için verdiği mücadeleyle daima hatırlanacak ve hayırla yad edilecektir. İşgalci ve soykırımcı İsrail yönetimi, barıştan yana değil savaştan yana olduğunu bir kez daha kirli bir saldırı ile göstermiş bulunmaktadır. İsmail Heniyye'ye düzenlenen bu siyonist suikast, soykırımcı Netanyahu ve İsrail hükümetinin bir terör, soykırım ve katliam ülkesi olduğunu bir kez daha gösterdi. Soykırımcı, , katil ve suikastçı Netanyahu ve hükümeti ile terör devleti İsrail'i lanetliyoruz. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir.

Kalp hüzünlenir, göz yaşarır, sana sahip çıkmayan 2 milyarlık ümmete mi ağlasak. Tankıyla topuyla tüfeğiyle seni koruyamayan 57 İslam ülkesine ve laftan başka bir şey bilmeyen liderlerine mi kızsak. Satılmışlara, ihanetlere ve içine düştüğümüz zillete mi yansak. Çilen ve sürgünün bitti, Allah seni şehit yavrularınla ve Efendimiz( SAV) komşu etsin aziz lider. Mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, zalimlerin ise karşısında durmaya devam edeceğiz.”

Muhabir: Öykü ÖZKAN