4 takımın katılımıyla, tek devreli lig statüsüne göre düzenlenen Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği sona erdi. Beklenildiği gibi, Osmancık Belediyespor şampiyonluk ipini göğüsleyerek üst üste yedinci kez mutlu sona ulaştı.

İlk maçında Özel Bilgi Koleji’ni 3-1, ikinci maçında ise Sungurlu Belediye’yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Osmancık Belediyespor, son maçında Çorum Voleybol’la karşılaştı.

Şampiyonluk için 1 puana ihtiyacı olan Osmancık Belediyespor, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk seti 25-18, ikinci seti ise 25-17 kazanarak, şampiyonluklarını ilan ettiler. Ümit Gökgöz’ün öğrencileri, çekişmeli geçen son seti de 25-23 alıp maçı 3-0 kazandılar.

Bu sonuçla birlikte turnuvayı 3’te 3 yaparak 9 puanla zirvede tamamlayan Osmancık Belediyespor, üst üste yedinci şampiyonluğunu kazanıp geçilmesi zor bir başarıya imza attılar.

3 puanda kalan Çorum Voleybol turnuvayı üçüncülük kupasıyla tamamlarken, Özel Bilgi Koleji 6 puanla ikincilik kupasını müzesine götürdü.

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Ali Osman Kaya, Muhammet Burhan Öztürk.

OSMANCIK BELEDİYESPOR : Beyzanur, Seranur, Fatma Nur, Feride Ela, Nilüfer, Şerife Gizem, Eyşa Duru, Nil, Yaren, Zeren, Güneş, Macide

ÇORUM VOLEYBOL : Beren Ece, Sıla, Fatma Zehra, Berfin, Miray, Elif, Nehir, Eylül Sevde, Ceren, Nur, Fatma Nisa, Sümeyye.

SETLER: 25-18, 25-17, 25-23