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Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 7 takımın katılımı ile start alan il birinciliğinde dün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Doğa Koleji ile Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçı Doğa Koleji zor da olsa 3-2 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ise ikincilik kupası ile teselli buldu.



ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI

SINAV KOLEJİ’NİN

Doğa Koleji ile Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında oynanan final maçı öncesi Sınav Koleji ile Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. Üstün bir oyun ortaya koyan Sınav Koleji maçı 3-1 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.