Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Yıldızlar (kız-erkek) Voleybol Grup Birinciliği bugün Çorum'da başlıyor. Çorum'u kızlarda Osmancık Belediyespor, erkeklerde ise Çorum Gençlikspor takımları temsil ediyor. Kızlarda 3, erkeklerde 3 olmak üzere toplam 6 takım yarı final vizesi almak için mücadele edecek.

Osmancık grubunda mücadele eden Osmancık Belediyespor bugün ilk maçını Ankara temsilcisi Başkent Voleybol ile oynayacak. Osmancık İlçe Spor Salonu'nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 15.00'de başlayacak.

Çorum grubunda mücadele eden Çorum Gençlikspor ise ilk maçını Kırşehir Akademispor oynayacak. Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak bu karşılaşma ise saat 11.00'de başlayacak.



Editör: RIFAT KARA