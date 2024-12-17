Hitit Üniversitesi öğrencilerinin atmosferdeki sera gazlarından enerji üretmek için hazırladıkları “iklim için çift kaynaklı sürdürülebilir enerji” projesi, Samsun’da düzenlenen Maraton MedTek Fikir Yarışması’nda birinci oldu.

Hitit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu dört takım, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ÜNİDES Programı kapsamında Samsun Üniversitesi Proje ve Ar-Ge Topluluğunca düzenlenen Maraton MedTek Fikir Yarışması’na katıldı.

Hitit Üniversitesinden Kaira, Onlymad, Kayan yıldızlar ve PiriMed takımlarının mücadele ettiği yarışmada, PiriMed takımı geliştirdiği proje ile birincilik ödülünü kazandı.

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programı 2. sınıf öğrencisi Efsun Buse Suer, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Akif Seçkin ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Enes Ünver’den oluşan PiriMed takımı, atmosferdeki sera gazlarını filtreleyip enerjiye dönüştüren sürdürülebilir sistem geliştirdi.

Geliştirilen sistem, filtre sonrası elde edilen enerjiyi kullanarak metan gazının yanması sonucu açığa çıkan karbondioksit gazının da ticari olarak kullanılmasına olanak sağlıyor.

Sitem hakkında bilgiler veren Makine Programı 2. sınıf öğrencisi Efsun Buse Suer, sistemin, sera gazlarını bir filtreleme ünitesi aracılığıyla topladığını ve bu gazlardan metanı ayrıştırarak enerji üretim birimine yönlendirdiğini söyledi.

Metan gazının, özel bir yakma veya katalitik dönüştürme süreciyle elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü ifade eden Suer, üretilen enerji sayesinde sistemin kendi kendine yetmesini sağlayarak sürdürülebilir bir döngü elde ettiklerini belirtti.

HİTİT ÜNİVERSİTESİNİN DİĞER TAKIMLARI PROJELERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Hitit Üniversitesi öğrencilerinin yapay zeka ve sağlık alanındaki diğer projeleri dikkat çekti. Yarışmaya; Kaira takımı “Yapay zeka ile ileriye yönelik hastalık takibi”, Onlymad takımı “Ev tipi ve kamu tipi ilaç otomatı”, Kayan yıldızlar takımı “Yapay zeka ile quantum optimizasyon algoritmalarının birlikte kullanımı” projeleriyle katıldı.

REKTÖR ÖZTÜRK, ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, projeleriyle ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde eden öğrencilerle gurur duyduklarını ifade etti.

Hitit Üniversitesi öğrencilerinin özellikle yapay zeka, enerji ve sağlık alanlarında geliştirdikleri projelerle dikkat çektiğini kaydeden Rektör Öztürk, “Üniversite olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayreti içindeyiz. Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisimiz ile Fikir Atölyemiz her zaman öğrencilerimizin hizmetinde. Henüz öğrenciyken geleceğin teknolojilerine yön verme potansiyeline sahip projeler geliştiren öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR