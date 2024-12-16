Tehlikeli İçerik: Fitalatlar Nedir ve Zararları Nelerdir?

Fitalatlar, plastik ürünleri daha esnek ve dayanıklı hale getirmek için kullanılan bir grup sentetik kimyasaldır. Ancak sağlık üzerindeki ciddi olumsuz etkileri nedeniyle özellikle çocuklara yönelik ürünlerde kullanımı büyük risk taşımaktadır.

Fitalatların uzun süreli maruziyeti kansere yol açabilir.

Doğurganlık sorunları: Hem erkeklerde hem de kadınlarda doğurganlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturur. 1999 yılından itibaren bebek oyuncaklarında fitalat kullanımı birçok ülkede yasaklanmıştır.

E-Ticaret Sitelerinde Satışı Devam Ediyor

"Gıpta Kids Forest Versatil Kalem" olarak bilinen bu ürünün, çeşitli e-ticaret platformlarında da satıldığı tespit edildi.

Denetimler Artıyor

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına zarar verebilecek ürünlere yönelik denetimlerini artırmaya devam ediyor. 13 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan raporda oyuncak, oda kokusu ve takılar gibi 10 farklı ürünün piyasadan toplatılmasına karar verilmişti. Bugün bu listeye Gıpta markalı uçlu kalem de eklendi.

Tüketicilere Uyarı

Bakanlık, vatandaşları sağlık açısından riskli ürünler konusunda dikkatli olmaya davet etti. Özellikle çocukların kullanımı için alınan kırtasiye ürünlerinin, güvenilir kaynaklardan temin edilmesi gerektiğini vurguladı.