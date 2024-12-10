Öğretmen Menderes Kurt’un danışmanlığını yaptığı Utkan Kaya, Mehmet Eren Özden, Ege Kurnaz, Efe Giray Taşkaya, Şükrü Can Yağar ve Yusuf Karakaş’tan oluşan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Spektrum Roket Takımı’na ödül vermek üzere ilimize gelen Roketsan Roketçilik Etkinlikleri ve Alan Koordinasyon Müdürü Burhan Şahin, İl Milli Eğitimi Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti.

Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar, Okul Müdürü Mustafa Hekim ve Okul Aile Birliği Başkanı Murat Karakaş'ın da hazır bulunduğu ziyarette Çağlar ve Şahin başarılı öğrencileri ödüllendirerek tebrik etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ