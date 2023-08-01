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Yer yer Çorum basınında da “Çorum Teksas’a döndü” başlıkları kullanılıyor, ama biliyoruz ki, bu değerlendirme her kent için geçerli. En son, “İstanbul Teksas’a döndü” başlığı tüm ülke medyasında yer aldı. Gerçekten, insanın içini karartan bir kabadayılık ve kıyım olayı, Türkiye’nin gündemine oturdu.

Hürriyet Gazetesi ise, “Türkiye dehşet içinde izledi” manşetiyle bu olayı, duyanın duymayanın, görenin görmeyenin, görmek istemeyenin gözüne gözüne soktu.

Gazeteniz ÇORUM HABER, daha önce de, bu silahlanma çılgınlığının hayra alamet olmadığını defalarca yazmıştı. Mafya özentisi, maço-zonta, kafası kırık ne kadar ipten-kazıktan kurtulmuş varsa silahlı. Üstüne üstlük başımızın belası, kendi içlerinde örgütlü bir takım saldırgan mülteci grupları var.

Bu ülke nereye gidiyor, söyler misiniz? Düşünce özgürlüğünün yerini kabadayılık özgürlüğü mü alıyor? Fikir suçlularını hapislerde çürütüyoruz, adi suçluları, hapishanelerde yer yok diye adliyelerin arka kapılarından salıyoruz. Kabadayı bozuntularının, kadın cinayetlerine teşne psikopatların önünü açıyoruz.

Psikolojisi bozuk, patlamak için bahane arar hale gelmiş, bir de efelenmeyi, şiddeti matah bir şey sanan, zıvanadan çıkmış kitleleri sakinleştirecek, medeni yaşamın, normalin içine çekecek bir akla ve akılcı yönetim anlayışına acilen ihtiyacımız var. Ve elbette, silahlanma çılgınlığına son verecek bir yasal düzenlemeye…

(Mehmet YOLYAPAR)