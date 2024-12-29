Operasyonla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Son 10 güne Adana, Aksaray, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Karaman, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Trabzon ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen ‘Kıskaç-32’ operasyonlarında 93 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanlar da yakalandı” ifadelerine yer verdi.

Operasyonla ilgili diğer detayları da duyuran Bakan Yerlikaya, “Yakalanan şüpheliler; örgütün ‘Güncel Yapılanması’ içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, ifade ve teşhislerde adları geçmek, örgütün kripto haberleşme programı ‘Bylock’ kullanıcısı olma suçlarından aranıyordu. Operasyonlar sonucu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda döviz, Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi” ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS