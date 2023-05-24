Çorum'un spor şehri vizyonu olması için sadece ASKF'nin değil tüm spor paydaşlarının olağanüstü gayret gösterdiğinin altını çizen Arıcı, "Spor şehri" kimliğinin en önemli parçasını da amatör spor kulüpleri oluşturuyor. Şehrimizde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun çatısı altında amatör spora yapılan her yatırım, sağlanan her katkı çocuklarımız ve geleceğimiz açısından büyük bir önem arz ediyor. Bu çerçevede ilimizde faaliyet gösteren ve büyük bir kısmı da ASKF üyemiz olan amatör spor kulüplerine son zamanlarda Bakanlığımız ve yerel yönetimler üzerinden ciddi miktarlarda nakdi ve ayni yardımlar yapıldı.

Son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız 98 kulüp için toplamda 2.745.000,00 TL nakit yardımı yaptı. Bunun yanı sıra yine 98 kulübümüze toplamda 1.960 şort tişört, 2.050 antrenman yeleği, 1.020 spor yağmurluğundan oluşan bir ayni yardım daha gerçekleştirildi. Söz konusu maddi ve ayni yardımlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü nezaretinde kulüplerimize ulaştırıldı.

Bu vesileyle sporun ruhu olan amatör spor camiasına olan değerli ve büyük katkıları için başta gençlerimize göstermiş olduğu güven dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Çorum Valiliğimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Çorum Belediyemize ve İl Özel İdaremize şükranlarımızı sunuyoruz. ASKF olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin "Spor Şehri" vizyonunu hayata geçirecek çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz ve inşallah ilimizden nice şampiyonların çıkması için sporun tüm paydaşları ile ortak hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

(Rıfat KARA)