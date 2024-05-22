Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü lisans programı, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edildi.

Tarih Bölümü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tercih dönemlerinde yayınlanacak kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından aday öğrencilerin hizmetine sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlası)’nda akredite edilmiş program olarak yer alacak.

Tarih Bölümü’nün Fen Edebiyat Fakültesi’nde akredite edilen ilk bölüm olduğun ifade eden Fakülte Dekanı Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, bu başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de, öğrenci ve kalite odaklı bir eğitim-öğretim anlayışıyla öğrencilerin donanımlı mezun olmalarına öncelik verdiklerini belirterek, Hitit Üniversitesi’nin sahip olduğu kaliteyi, ulusal ve uluslararası ölçekli kuruluşlarla belgelendirmek üzere bir yolculuğa çıktıklarını, bu bağlamda 2020 yılında Stratejik Yönetim ve Kalite Ofisi’ni kurduklarını, son olarak Tarih lisans programının kalitesini tescilleyerek 2 yıllığına akredite edildiğini söyledi.