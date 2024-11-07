Osmaniye'de 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü.

Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı zeytin yağı yüklü traktör çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yola dökülen zeytinyağı nedeniyle yol tarife kapatıldı.

Editör: İHA AJANS