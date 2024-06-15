Çimento Fabrikası’ndan emekli merhum Yılmaz Karamanlı’nın eşi, Şeker Fabrikası’ndan emekli Tamer Karamanlı ve Tülin Kurtbaş’ın annesi olan Fatma Karamanlı uzun zamandır rahatsızdı. Karamanlı evinde hayatını kaybetti. Karamanlı’nın saat 18.30’da Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerince Ulumezar’da toprağa verildi.



Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Birim amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diller.