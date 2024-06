Çorum’da meslek odaları tarafından her bayram öncesi ayrı ayrı gerçekleştirilen Arife Duası bu yıl Belediye ve ÇESOB işbirliğinde tek yerde ortak olarak yapıldı.

Çorum Esnaf Odaları Birliği’ne bağlı meslek odalarının uzun yıllardır her bayram öncesinde farklı yerlerde yaşattığı gelenek bu kez Belediye tarafından geçtiğimiz aylarda açılan Tarihi Kent Meydanı’nda yapıldı.

Programa Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Meclis Üyeleri, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Şube Müdürü Ali İhsan Göv, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ÇESOB’a bağlı meslek odalarının başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, esnaf ve vatandaş katıldı.



Ulucami yanındaki Tarihi Kent Meydanı’nda Akşemseddin Camii İmam Hatibi Sefa Kırcı’nın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan, ilahi dinletisi ile devam eden programda daha sonra sırası ile konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından ise İl Müftüsü Yıldırım tarafından Arife Duası gerçekleştirildi.

Programda büyük katkısı olan Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür eden ÇESOB Başkanı Gür, birkaç yıldır Arife Duası etkinliğinin tek elden yapılmasının gündemde olduğunu, bugün de hep beraber bu geleneğin yaşatıldığını, idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nın tüm Çorum halkına, İslam alemine ve esnaf sanatkara hayırlar getirmesini diledi.



Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Aşgın yıllardır bir çok farklı odanın öncülüğünde yapılan bu geleneğin yaşatılmasının önemine değindi. Bu etkinliğin herkesi kapsayacak şekilde şehrin bütününü kapsayarak tarihi Kent Meydanı’na taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Aşgın, “Devlet-millet elele esnafımızla birlikte olmaktan dolayı Allah’a şükrediyoruz. Arife en güzel günlerden biri. Hacılarımız şu an Arafat’talar. Tüm hacı adaylarının haclarının kabul olmasını diliyorum. Birlik beraberlik kardeşlik içinde, tüm renkleriyle önceliğimiz Çorum olarak şekilde, Çorum’un gelişmesi şeklinde nice bayramlarda buluşmayı diliyorum. Şu an dünyada bir çok coğrafyada Gazze, Filistin, Arakan, Doğu Türkistan başta olmak üzere bir çok noktada dinini yaşayamayan mazlumlarımız için de bayram olduğu günleri hep birlikte görürüz. Etkinliğe katkı olan ÇESOB’a, oda başkanlarına, esnafımıza ve protokol üyelerine tekrar teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek olsun” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız da konuşmasında, Filistin ve Gazze’deki kardeşlerin yaşadığı zulmün son bulmasını dileyerek tüm Çorum halkı ve İslam aleminin bayramını kutladı. Tahtasız, ülkenin yaşadığı sorunların birlik beraberlik içinde aşılanacağına inandığını ve TBMM’de esnafın sözcüsü olacağını sözlerine ekledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da konuşmasında katılımcıları selamladıktan sonra yüzyıllardır düzenlenen güzel bir geleneğin bu şekilde kutlanmasının önemli olduğunu kaydetti. Bu şekilde devlet ve milletin buluşmasına vesile olunmasının da önemine değinen Ahlatcı bayramın başta Gazze olmak üzere tüm dünyada zulmün son bulmasına vesile olmasını, tüm dünyaya barış ve kardeşliğin gelmesini Cenab-ı Allah’tan dilediğini vurguladı.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise yaklaşık 35 yıldır ülkenin dört bir yanında görev yaptığını, bu görevleri süresince böyle güzel bir etkinliğe rastlamadığını anlattı.

Tarihi Kent Meydanı’nda Çorum Belediyesi ve Çorum Esnaf Odaları Birliği tarafından düzenlenen Geleneksel Arefe Duası programına protokol üyeleri ile birlikte katıldıklarını belirten Vali Dağlı, tarihi bir geleneği yaşatmak için biraraya olduklarını açıkladı.

“Bu etkinlik Çorum’un güzelliğini gösteriyor” şeklinde konuşan Vali Dağlı, göreve geldiği günden beri esnafın önünü açmak için gerekli çalışmaları tüm kurumlarla birlikte yürüttüklerini belirterek geleneksel arefe duasıyla birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen esnafın, protokol üyelerinin ve Çorum halkı ile İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek hayırlı bol kazançlar diledi.

Etkinliğin Çorum esnafının birlik beraberliği ve dayanışmasını gösterdiğini de anlatan Vali Dağlı, esnafın güvenliği, asayişi, huzuru, sağlığı, esenliği için tüm kurumların gerekli çalışmaları yaptığını da bildirdi. Her ayın ilk günü esnaf ile huzur toplantısı yapıldığını da kaydeden Vali Dağlı sorunların bir bir çözüldüğünü de kaydetti.

Program sonunda PTT önünde Belediye Mehteran Ekibi tarafından ise mini bir mehter konseri sunuldu.