Merhum Murat Kara’nın eşi, Çorum Belediyesi çalışanı Ali Cesur Kara, Ertuğrul Kara ile ASGD Çorum Şube Başkanı ÇORUM HABER personeli Rıfat Kara’nın annesi Fatma Kara (64) tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta acil ameliyata alınan ve beyne pıhtı atması nedeniyle bir süredir hastanede tedavisine devam edilen Fatma Kara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatma Kara’nın cenazesi bugün ikindi namazının ardından ilimiz Mecitözü İlçesi’ne bağlı Alören köyünde sevenleri tarafından toprağa verildi. Cenazeye ailesi ile birlikte Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy, İnsani Değerler Platformu yöneticisi Necat Yazıcı, ÇORUM HABER başta olmak üzere basın yayın kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.



ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, başta arkadaşımız Rıfat Kara olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.