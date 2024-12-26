Çorumlu gazeteci Güngör Atak’ın yengesi Fatma Atak hayatını kaybetti.

Radyo Gün sahibi Güngör Atak’ın merhum amcası Zeynal Atak'ın eşi, Mecitözü Sorkoğlan Köyü önceki dönem Muhtarı Selahattin Atak, Rıza, Eyüp Atak, Sultan Çark, Dudu Ünsal ve Narin Özüdoğru'nun anneleri olan Fatma Atak bu sabah vefat etti.

Merhumenin cenazesi yarın (27 Aralık 2024 Cuma günü) saat 11.00’de Mecitözü’ne bağlı Sorkoğlan Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi