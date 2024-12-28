Merhum Zeynal Atak'ın eşi, Sorkoğlan Köyü önceki dönem Muhtarı Selahattin Atak, Rıza, Eyüp Atak, Sultan Çark, Dudu Ünsal ve Narin Özüdoğru'nun anneleri, Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak'ın yengesi Fatma Atak (92) Sorkoğlan Köyündeki evinde vefat etti.

Merhumenin cenazesi Sorkoğlan Köyü’nde toprağa verildi. Cenazeye CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, CHP Mecitözü İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Vekili Muzaffer Fakıoğlu, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, bazı köy muhtarları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ