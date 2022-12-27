Mehmet Fatih Uysal, sosyal medya hesabından 16 Aralık’ta şu mesajı paylaşmıştı: “Hastalanırsan da sessizce hastalan, iyileşirsen de sessizce iyileş, ölürsen de sessizce öl…”

20 Aralık’taki paylaşımı ise şöyleydi: “Ağır bir hastalık geçiriyorum. Bu acayip sağlık politikası sonucu ancak 15 gün sonra doktor yüzü görebildim. Çektiğim eziyet yanıma kâr kaldı. Cuma günü de hastaneye yatacağız. Hayırlısı bakalım.”

Gazeteci Fatih Uysal, karaciğer ve safra kesesi rahatsızlığı şikayetiyle 24 Aralık’ta Acil’den hastaneye yatıyor. Ne yazık ki, tedavi geciktiği için 26 Aralık Pazartesi sabahı da hayata veda ediyor.

RANDEVU ALMAK NEREDEYSE İMKANSIZ

Çorum’da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden, özellikle belirli branşlarda randevu almak, neredeyse imkânsıza yakın. Acil Servis’e günlük bin civarında hasta geliyor. Poliklinikler tamamen dolu.

Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, olağanüstü bir özveriyle çalışıyor. Hekimler, hemşireler, diğer sağlık personeli yine insanüstü bir gayret gösteriyor. Ama anlaşılan o ki; sistem çökmüş!

Bu yoğunluğa dayanmak mümkün değil. Eski Devlet Hastanesi’nin yerine yapılacak yeni hastane, yılan hikâyesine döndü. Özel hastaneler de olmasa, Çorumlu’nun hali tam perişan. Zaten özellerde de büyük yoğunluk var.

Ağır hastalığına rağmen randevu alamadığı için tedavisi geciken ve vakitsiz hayattan kopan meslektaşımız Fatih için çok üzülüyoruz ve bu vesileyle sağlık sektörünün içine düştüğü çıkmazı da Çorum kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Maalesef, “Fatih’i kim öldürdü?” sorusunu tam da bu aşamada sormak zorundayız. Sistemi sorgulamak zorundayız. (Haber Merkezi)