Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin güven tazelemesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu önceki gün ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Kulüp Lisans Kurulu ve TFF bünyesinde oluşturulan Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu atamaları yapıldı. Çorumlu hemşehrimiz Av. Fatih Maden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na Başkan olarak atandı. Maden’in Başkan olarak görev yapacağı PFDK’da asil üyeler Erkan Kıraç, Halil İbrahim Ayçiçek, Sinan Sezer, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Selman Dursun ve Yusuf Ziya Taşkan’dan oluşurken, yedek üyeler ise Necdet Budak, Mehmet Saydam, Mahmut Kaşıkçı, Kemal Murtezaoğlu, Fetih Ahmet Alparslan ve Mehmet Yücel Bodur’dan oluştu.

Tahkim Kurulu başkanlığına Mustafa Artuç, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu başkanlığına Osman Hakan Öncel, Etik Kurulu başkanlığına Celal Candan, AFKD başkanlığına Serdar Ölmez, Kulüp Lisans Kurulu başkanlığına Zeynel Koç ve TFF bünyesinde oluşturulan Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu başkanlığına ise Ömer Gürsoy atandı.