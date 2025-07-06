Eğitim kampının son gününde Genel Başkan Erbakan, gündeme dair basın açıklamasının ardından üç aylık bazda üye hedeflerini tutturan İl Başkanlarına teşekkür belgelerini takdim etti.

Teşekkür belgesini alan Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, Fatih Erbakan'a teşekkür ederek, “Seçimlerden sonra üye sayımızın 4 binden 6 bin 500’e çıkardık. Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da vatandaşlarımızın partimize teveccühü her gün artıyor ve günlük vatandaşlarımız parti binamıza gelerek üye olmaya devam ediyor. Bu teşekkür belgesini almamızda emeğin geçene teşkilat mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile eğitim kampı tamamlandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR