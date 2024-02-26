Güreş Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programı gereğince Afyonkarahisar’da düzenlenen Ahmet Ak U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçileri iki madalya kazandı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, 71 kiloda mindere çıkan Fatih Aydın, tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde, Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü güreşçisi Cemal Yiğit Purcu ile karşılaştı. Beşiktaşlı güreşçiyi de yenen Fatih Aydın şampiyon oldu. Bu sıklette Çankırı Gençlik Spor Merkezi’nden Semih Kayacan ve Ankara Tedaş Spor Kulübü’nden A.Bartu Çetin üçüncülüğü paylaştı. Çorum Belediyespor Kulübü’nden Yusuf İbrahimbas ise madalya maçında yenilerek Türkiye beşincisi oldu.

DUR’DAN GÜMÜŞ

90 kiloda mindere çıkan Hasan Dur da Fatih Aydın gibi elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Sivas Yıldızeli Gençlik Spor Kulübü güreşçisi Bilal Zorba’ya yenilen Hasan Dur Türkiye ikinciliğini elde etti ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Batman Petrol Spor Kulübü’nden Muhammed Furkan Bulut ve Bartın Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden Mustafa Kemal Çıplak ise üçüncülüğü paylaştı.

U17 Türkiye Şampiyonasında, Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçilerinden Samet Kayretli de grekoromen stil 55 kiloda üçüncü olmuştu.