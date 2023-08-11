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Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunacağı şenlikte Çorum’un yetiştirdiği sevilen sanatçı Cangül’ün yanı sıra Tuğçe Kılıç, Emine Şanoğlu ve Deniz Soydan sahne alacak. Tüm katılımcılara bölgenin meşhur fasulyelerinden yapılan yemeklerin ikram edileceği şenlikte, ağalık ve fasulye yarışmaları da düzenlenecek.

Bazı işadamları ve firmaların sponsorluğunu üstlendiği şenliğin hazırlıkları devam ederken, Kızılpınar Köyü Dernek Başkanı Menduh Günen, etkinliklerine tüm vatandaşları davet etti.

Bu yıl 16.’sını düzenleyecekleri şenliğe katılacak misafirlerin rahat bir ortamda eğlenmeleri için çaba gösterdiklerini kaydeden Günen, “Doğayla baş başa gün boyu eğlenmek isteyen tüm Çorumluları şenliğimize davet ediyorum. Bu yıl gerçekleştireceğimiz şenliğe katkı sunan tüm dostlarımızı da teşekkür ediyorum” dedi.