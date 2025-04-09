Çorum'da e ticaret yapan Murat Adıgüzel, 1 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Hind Darif ile arkadaş oldu. Hind ve Murat'ın arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüşmesi üzerine çift, evlilik kararı aldı.

26 Şubat'ta Fas'ta resmi nikahları olan genç çiftin düğünü geçtiğimiz haftasonu Çorum'da Alyans Düğün Salonu'nda gerçekleşti.



Aysel ve Abdullah çiftinin oğlu Murat Adıgüzel, Halide ve Aziz çiftinin kızı Hind Darif ile hayatını birleştirerek dünya evine girdi. Hind ve Murat çiftini bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmazken, düğün törenine yoğun katılım oldu.

Faslı gelin ve Çorumlu damat Hıdırlık Cami ziyaret etti ve Kerebi Gazi Türbesi'nde dua etti.