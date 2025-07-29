Arca Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Fahrettin Sayhan, yeni sezon için 3.Lig 1.Grup takımlarından Çorluspor 1947 ile anlaştı. Deneyimli teknik adam, Tekirdağ temsilcisi ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

56 yaşındaki Fahrettin Sayhan, en son geçen sezon İstanbul’un 3.Lig takımlarından Beykoz İshaklı’yı çalıştırmıştı. Beykoz İshaklı, Fahrettin Sayhan nezaretinde çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi alarak 21 puan toplarken, 22 gol atıp 15 gol yemişti.