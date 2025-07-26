Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Boluspor, kadrosuna iki futbolcu daha kattı. Kırmızı-beyazlı kulüp, Fransa 2.Ligi takımlarından Red Star FC’den 31 yaşındaki stoper Loic Kouagba ve İskenderunspor’dan 21 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Devran Şenyurt’a imza attırdı.

Loic Kouagba, geçen sezon Red Star FC formasıyla 34 resmi maçta 3.030 dakika süre alırken, 1 gol atarken, Devran Şenyurt ise sezonu 21 resmi karşılaşmada 1.228 dakika süre alarak kapatırken, 1 asist yaptı.