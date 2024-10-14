Oyun, Kep Medya ve Alternatif Sanat İşbirliği ile Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

Kep Medya Genel Sanat Yönetmeni Yakup Keskin, tüm Çorumluları oyunu izlemeye davet etti.

Emperyalizme karşı onurlu kutsal bir mücadele veren Medine Müdafi-i Fahrettin Paşa'nın ruhuyla Çorum'da olduklarını aktaran Keskin, “Oyunumuz 1049'uncu kez sahneleniyor. Ülke kapısına dayanan savaş ortamını, bazı gençlerimizin içerisinde olduğu çalkantılı halleri, gençliğin tarihini, inancını, kültürünü, medeniyetini unutmaya yüz tutan eylemler halinde olmasını göz önüne alarak, "KUMANDAN Medine Müdafi-i Fahrettin Paşa" adlı oyunumuzla yine yeniden kültürel sanatsal operasyon ve savunma eylemi gerçekleştirmek için yollara revan olduk. Özellikle gençlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.” dedi.

"KUMANDAN Medine Müdafi-i Fahrettin Paşa"nın başrolünde aynı zamanda oyunun yönetmeni olan Kenan Korkmaz yer alıyor.

Korkmaz, "Beyaz Hüzün" adlı sinema filminin de yönetmeni, başrol oyuncusu, senaristi ve yapımcısı.

Her biri 20 yıl üzeri sahne deneyimi olan profesyonel tiyatro ekibimizin sahnelediği tiyatro eserimizi bugüne kadar 13 sezondur 1048 defa sahnelendi.

"KUMANDAN Medine Müdafi-i Fahrettin Paşa"nın bilet satışı Meydan Büfe’de devam ediyor.

Oyunun bilet fiyatı ise lise öğrencileri için 100 TL, üniversite öğrencileri için ise 200 TL.