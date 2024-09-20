İlgini kanunlar kapsamında 1-17 Eylül 2024 tarihleri arasında temel gıda, temizlik ve giyim ürünleri satan mağazalar ile kafe ve restoranlar denetlendi.

Çorum merkezde ve ilçelerde 6502 sayılı kanun kapsamında Eylül ayı içerisinde 22 firma 220 ürün toplamda 650 firma ve 5.587 ürün denetlendi.

5 firmada 7 ürün hakkında fiyat etiketi yönetmeliğine aykırılık tespit edilirken, tespit edilen ürünler hakkında 15 bin 400 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Bir firma için yetki belgesi bulunmadan kapıdan satış yapması gerekçesiyle 1 milyon 100 bin lira tutarında cezai işlem gerçekleştirildi.

Editör: Haber Merkezi