Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygula Okulu tarafından yürütülen “İletişimin Gücü ve İyi Oluş Atölyeleri” adlı eTwinning projesi Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirildi.

Türkiye'den 10, Yunanistan'dan 5, İtalya'dan 3, Litvanya'dan 1, İspanya'dan 1 ve Romanya'dan 1 olmak üzere toplam 21 ortağı olan “İletişimin Gücü ve İyi Oluş Atölyeleri” adlı eTwinning projesi, etkili ve doğru iletişimin önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Projede özel öğrencilere iletişim yöntemleri ve iletişim sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar öğretilerek, iletişimin gücüne ilişkin farkındalık artırılmış oldu. Sınıf içerisinde yapılan drama etkinliği ile olumlu ve olumsuz iletişim arasındaki farkı öğrencilerin görmeleri sağlanarak, güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı gösterildi. Farklı okullardaki öğrencilerle ortak çalışmalar ve toplantılar yaparak öğrencilerin sosyalleşmeleri ve iletişimlerini geliştirmeleri ile teknolojiyi etkin ve bilinçli kullanmaları da sağlandı. Ayrıca öğrencilere Web 2.0 araçlarını nasıl kullanacakları öğretildi.

Editör: İHA AJANS