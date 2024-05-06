Alınan bilgiye göre Çepni Mahallesi İskilip Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan İsa Danacı(42), fabrikanın banyo bölümünde düşerek yaralandı.

Danacı’nın düştüğünü farkeden çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Danacı, bilinci kapalı halde getirildiği Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil müdahaleye alındı.

Danacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Editör: HABER MERKEZİ