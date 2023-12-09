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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, TÜRKPATENT tarafından sürdürülen, “Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği” meyvelerini vermeye devam ediyor. Son olarak Ezine Peyniri de AB’den Coğrafi İşaret aldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Kacır, “Kıymetli ilimiz #Çanakkele’nin seçkin lezzetlerinden #Ezinepeyniri de Avrupa Birliği’nde tescillenerek 18. tescilli coğrafi işaretimiz oldu. Bu tescil, sadece bir lezzetin değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve ekonomik kalkınma vizyonumuzun da bir yansımasıdır. Coğrafi işaretlerimizin artan sayısı, Türkiye'nin dünya üzerindeki gastronomik ve kültürel etkisini pekiştiriyor. 45 coğrafi işaretimizin de AB tescil süreci devam etmektedir. AB’den tescilli ilk Türk peynirimiz, ülkemize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Ezine Peyniri, AB nezdinde, tescillenen 18. Coğrafi işaret odu. AB nezdinde tescillenen diğer coğrafi işaretli ürünler ise şu şekilde: “1. Gaziantep Baklavası 2. Aydın İnciri 3. Malatya Kayısısı 4. Aydın Kestanesi 5. Milas Zeytinyağı 6. Bayramiç Beyazı 7. Taşköprü Sarımsağı 8. Giresun Tombul Fındığı 9. Antakya Künefesi 10. Suruç Narı 11. Çağlayancerit Cevizi 12. Gemlik Zeytini 13. Edremit Zeytinyağı 14. Milas Yağlı Zeytini 15. Ayaş Domatesi 16. Maraş Tarhanası 17. Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini 18. Ezine Peyniri”

Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Ezine peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok yakında başka ürünlerimizin müjdesini vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Hisancıklıoğlu, AB'de 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurguladı.