Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kros Türkiye finalleri 23-24 Mayıs tarihleri arasında Kütahya'da yapıldı. Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Kampüsü Kros Parkuru'nda gerçekleşen yarışlara kızlarda 16 takım 69 sporcu, erkeklerde ise 16 takım 74 sporcu katılım sağladı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü finallerde Çorum Efor Spor Kulübü sporcularından Eylül Kazancı 2000 metre yarışlarında 8 dakika 4 saniyelik derecesi ile Türkiye ikincisi olmayı başardı. Bu kategoride Türkiye şampiyonu 8 dakika 3 saniyelik derecesi ile Ağrı'dan Eda Akdeniz oldu.

2000 metre kızlar takım sıralamasında Eylül Kazancı, Buse Çorlu, Eylül Su Soba ve Asya İpek'ten oluşan Çorum takımı 73 puanla Türkiye sekizincisi oldu.

2500 metre erkeklerde Çorum takımı Türkiye ondördüncüsü olurken, ferdi yarışlarda ise derece elde edemedi.

Editör: RIFAT KARA