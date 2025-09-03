Koronavirüs salgını döneminde fahiş kira artışının önüne geçmek için yüzde 25 zam sınırı getirilmişti. Düzenleme 1 Temmuz 2024'te sona ererken, bu tarihten itibaren kiralar yeniden 2 aylık enflasyona göre belirlenmeye başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Eylül 2025 kira zammı da belli oldu.

EYLÜL 2025 KİRA ZAMMI NE KADAR?

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,04 artarken, yıllık bazda 32,95 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 39,62 olarak açıklandı. Böylece eylül ayında kiralara en fazla yüzde 39,62 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: %39,62

Zam bedeli: 3.962 lira

Zamlı kira bedeli: 13.962 lira