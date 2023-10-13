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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 502’inci gününde de devam ediyor. 5 yıl önce Kars’tan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katılan Rahime Taşçı, oğlu Faruk’u almadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.



10 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten Taşçı, “5 yıldır burada eylem yapıyoruz. 10 yıldır oğlumu görmedim, sağ mı ölümü bilmiyorum. Faruk, beni görüp duyuyorsan gel devletimizin adaletine teslim ol. Ceza, hiçbir şey yok. Baban, kardeşlerin seni bekliyor. Elindeki silahı bırak. Gel senin eline kına yapıp askere göndereyim. Senin peşini bırakmıyorum. 10 yıl değil, 20 yıl da olsa HDP önündeki eylemimi sürdüreceğim” dedi.