8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın talimatıyla düzenlenen ve 11 takımdan 110 sporcunun mücadele ettiği “Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası” İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sultanları ile Hitit Evinin Voleybol Takımı arasında oynanan final maçıyla sona erdi.

Yeni Spor Salonu’nda oynanan final maçında, yarı finalde Mecitözü Gençlik Spor Sultanlarını 2-0 yenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sultanları ile Oğuzlar Altınkoz Sultanlarını 2-1 mağlup eden Hitit Evinin Voleybol Takımı karşılaştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, üstün oynadığı maçta ilk iki seti 25-16’lık skorlarla, üçüncü seti ise 15-4 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti. Hitit Evinin Voleybol Takımı ise ikincilik kupasıyla teselli buldu.

Turnuvada, Mecitözü Gençlik Spor Sultanları üçüncü oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI

MECİTÖZÜ’NÜN: 2-1

Turnuvanın üçüncülük maçında ise yarı finalin yenilen takımları Oğuzlar Altınkoz ile Mecitözü Gençlik Spor karşı karşıya geldi. Yine Yeni Spor Salonu’nda oynanan maçı 2-1 kazanan Mecitözü Gençlik Spor Sultanları üçüncülüğü elde ederken, Oğuzlar Altınkoz Sultanları dördüncü oldu.

Mecitözü, ilk seti 25-16, ikinci seti 25-18 kazanırken, karşılaşmanın üçüncü setini 15-12’bik skorla Oğuzlar aldı.

Final maçından sonra düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalya verildi.