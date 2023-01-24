Alınan bilgiye göre Mehmet Baba Tümgöz(62), 4 gün önce Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerindeki evinin önünde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tümgöz, tedavi gördüğü yoğun bakımda doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Tümgöz’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan firari sürücü polis ekiplerince her yerde aranıyor.

